Infektionen im Zollernalbkreis 61 weitere Corona-Fälle registriert

Zollernalbkreis - Am Samstag waren es 26 Infizierte. Die Betroffenen leben demnach in Albstadt (3), Balingen (6), Bisingen (4), Bitz (1), Burladingen (2), Geislingen (1), Haigerloch (6), Hechingen (2) und in Winterlingen (1). Am Sonntag waren es 35 Infizierte, die in Albstadt (2), Balingen (23), Burladingen (1), Dormettingen (1), Haigerloch (3), Hechingen (1), Jungingen (1), Rosenfeld (1) und Schömberg (2) wohnen.

2351 Fälle im Zollernalbkreis