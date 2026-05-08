Die WHO bewertet den Hantavirus-Ausbruch auf der «Hondius» nicht als Beginn einer neuen Pandemie. Dennoch mahnen Experten zur Vorsicht. In Düsseldorf wird eine 65-jährige Passagierin untersucht.
Düsseldorf - Der Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" beschäftigt weiterhin die Gesundheitsbehörden in mehreren Ländern. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde das Hantavirus inzwischen bei fünf Infizierten nachgewiesen, hinzu kommen weitere Verdachtsfälle. Bei dem Ausbruch starben bislang drei Menschen, ein älteres Ehepaar aus den Niederlanden sowie eine Frau aus Deutschland.