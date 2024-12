Industriepolitik: Northvolt-Krise: Scholz verteidigt Förderung von Fabriken

1 Kanzler Olaf Scholz betont, dass der Bund den Bau von Batteriefabriken auch weiter fördern werde. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt steckt in einer tiefen Krise. Fördergelder des Bundes stehen auf der Kippe.









Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt mit Blick auf die Krise des schwedischen Batterieherstellers Northvolt eine staatliche Förderung für den Bau von Batteriefabriken. Der SPD-Politiker sagte bei einer Regierungsbefragung im Bundestag, es sei sehr bedauerlich, dass sich die Unternehmenspläne von Northvolt weder in Europa noch in Deutschland gegenwärtig so weiterentwickelten wie erhofft.