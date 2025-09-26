Industriepark geplant: „N 40“-Gebäude in Schuttern wird bis 2027 abgerissen

Das ehemalige Verwaltungsgebäude der kanadischen Streitkräfte steht derzeit leer – und bis in zwei Jahren wird es das „N 40“ nicht mehr geben.
Bis zum endgültigen Abzug der kanadischen Streitkräfte aus Lahr, war das „N 40“-Gebäude eine Verwaltung auf dem ehemaligen Militärflughafen in Lahr. „Das Gebäude ,N 40’ fällt in den allgemeinen Abbruch aller ehemaligen militärischen Gebäude“, teilte Schutterns Ortsvorsteher Jürgen Silberer in der Sitzung des Ortschaftsrats mit. In den Jahren 2026 bis 2027 sollen alle Gebäude, nebst ehemaliger Shelter, abgebrochen werden. Die gesamte Fläche auf Gemarkung Schuttern soll zum Industrie- und Gewerbepark III entwickelt werden. Auf dem gesamten Gelände stehen insgesamt 63 abbruchreife Gebäude. Eigentümerin des Gebäudes auf Schutterer Gemarkung ist der Zweckverband IGP Lahr. Im Januar dieses Jahres lag der Abbruch von vier Sheltern (N 131 bis N 134) dem Gemeinderat zur Kenntnis vor.