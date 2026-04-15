Industrienacht Basel: Die Rheinhäfen Kleinhüningen und Birsfelden öffnen ihre Tore

Die Häfen in Kleinhüningen und Birsfelden bieten am Abend des 24. April Besichtigungen von Containerkränen, Getreidesilos und spezielle Parcours an den Umschlagsanlagen an.
Die Industrienacht in beiden Rheinhäfen beginnt um 17 Uhr. Ab dann können interessierte Besucher selbst direkt im Geschehen stehen: und zum Beispiel auf einen großen Containerkran hinaufklettern, die Getreidesilos von innen begutachten, eine Kaffeerösterei beschnuppern, das Schlepp- und Schubboot „Wild Maa“ oder das Feuerlöschboot „Fürio“ besichtigen, den Schifffahrtssimulator bedienen und noch viele weitere Attraktionen entdecken, wie die Schweizerischen Rheinhäfen in einer Mitteilung schreiben. Spannende Unternehmen und vielfältige Berufe warten darauf, entdeckt zu werden.