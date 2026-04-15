Industrienacht Basel: Die Rheinhäfen Kleinhüningen und Birsfelden öffnen ihre Tore

Die Häfen in Kleinhüningen und Birsfelden bieten am Abend des 24. April Besichtigungen von Containerkränen, Getreidesilos und spezielle Parcours an den Umschlagsanlagen an.

Die Industrienacht in beiden Rheinhäfen beginnt um 17 Uhr. Ab dann können interessierte Besucher selbst direkt im Geschehen stehen: und zum Beispiel auf einen großen Containerkran hinaufklettern, die Getreidesilos von innen begutachten, eine Kaffeerösterei beschnuppern, das Schlepp- und Schubboot „Wild Maa“ oder das Feuerlöschboot „Fürio“ besichtigen, den Schifffahrtssimulator bedienen und noch viele weitere Attraktionen entdecken, wie die Schweizerischen Rheinhäfen in einer Mitteilung schreiben. Spannende Unternehmen und vielfältige Berufe warten darauf, entdeckt zu werden.

Einblicke in eine sonst verschlossene Welt Im Hafen von Birsfelden präsentieren die Schweizerischen Rheinhäfen den modernen Schiffssimulator. Die Hafenbahn zeigt in Zusammenarbeit mit Railcare in einem Wettbewerb, wie unverzichtbar die Schiene für den Hafenbetrieb ist.

Das Feuerlöschboot „Fürio BL“ und das Schubboot „Walo Boris“ können hautnah besichtigt werden. Auch auf der Ereignisplattform gibt es viel zu sehen, etwa das Feuerwehr-Einsatzfahrzeug der Rettung Basel.

Rund um den Treffpunkt Hafenstraße 4 sorgen verschiedene Gastroangebote für Stärkung. Auf dem Hafenareal in Birsfelden geben Delica, die Hafenbahn, Waser Entsorgung sowie die Schweizerischen Rheinhäfen Einblicke in ihre Tätigkeiten.

Im Hafen Basel-Kleinhüningen finden sich rund um das geöffnete Hafenmuseum eine Foodzone und viele Attraktionen: Man kann das Schlepp- und Schubboot „Wild Maa“ erkunden, im Zelt der Berufswelt werden von Ahoi Captain, Astag, Basler Personenschifffahrt, Spedlogswiss Nordwestschweiz, Swiss Logistics und Viking die Jobs rund um Hafen, Logistik und die nautischen Ausbildungen vorgestellt.

Führungen, Gastrozonen und offenes Museum

Ein weiterer Höhepunkt sind die Führungen in den Hafenbetrieben Contargo, Rhenus Port Logistics, Swissterminal und Ultra-Brag. Es erwarten die Besucher Besichtigungen von Containerkränen, Getreidesilos und spezielle Parcours an den Umschlagsanlagen, die der Öffentlichkeit sonst verwehrt sind.