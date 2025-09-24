Industrieland BaWü unter Druck: Wirtschaftsleistung im Südwesten „überdurchschnittlich stark“ zurückgegangen

Das Industrieland Baden-Württemberg steht unter Druck. Bei der Wirtschaftsleistung hinkt der Südwesten hinterher. Das Statistische Landesamt nennt dafür zwei Gründe.
Das Schwergewicht Baden-Württemberg hinkt bei der Wirtschaftsleistung hinterher. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) preisbereinigt um 0,8 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt anhand vorläufiger Ergebnisse in Fellbach bei Stuttgart mitteilte.