Industriekonzern: Stahlstreit: Thyssenkrupp-Chefaufseher Russwurm tritt nach

1 Nach dem Rücktritt von drei Stahlvorständen hat Thyssenkrupp-Chefaufseher Russwurm massive Kritik an den ausgeschiedenen Managern geübt. Foto: Thyssenkrupp/dpa

Nach den Vorstandsrücktritten bei Thyssenkrupp Steel sieht sich Thyssenkrupp-Chefaufseher Russwurm zu einer Stellungnahme veranlasst. Er lässt kein gutes Haar an den ausgeschiedenen Stahlvorständen.









Duisburg - Nach dem Rücktritt von drei Vorständen der Thyssenkrupp-Stahlsparte hat der Aufsichtsratsvorsitzende des Mutterkonzerns Thyssenkrupp, Siegfried Russwurm, massive Kritik am Management der Stahltochter geübt. "Dem Management von Thyssenkrupp Steel ist es trotz aller anerkennenswerter Anstrengungen nicht nur in den vergangenen Monaten, sondern seit Jahren nicht gelungen, erfolgreich Antworten auf die strukturellen Herausforderungen des Stahlgeschäfts und seine betriebswirtschaftlichen Schwierigkeiten zu geben", erklärte Russwurm am Donnerstagabend in einer Mitteilung. Der Manager ist auch Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI).