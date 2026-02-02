Industriegebiet Winterlingen: Grünes Licht für Investitionen

Der Zweckverband, der sich um das Industrie- und Gewerbegebiet in Winterlingen kümmert, hat nun Erschließungsarbeiten für mehr als eine Million Euro ausgeschrieben.
„Das ist eine riesige Summe“, erklärte Markus Zeiser zu Beginn der Sitzung. Der Bürgermeister von Straßberg ist Vorsitzender des Zweckverbands „Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Vogelherd Längenfeld“. Und als solcher hatte er in der jüngsten Sitzung des Verbands, das aus Winterlinger und Straßberger Vertretern zusammengesetzt ist, so einiges zu besprechen.