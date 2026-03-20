Industriegebiet Saline in Rottweil: So hat die Polizei einen 19-jährigen Poser mit seinem AMG überführt
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Die Polizei konnte den "Poser" anhalten. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Die Verkehrspolizei hat am Donnerstagabend einen 19 Jahre alten "Poser" in Rottweil gestellt, der mit seinem Mercedes AMG unterwegs war.

Gegen 19.45 Uhr fiel der junge Fahrer mit seinem Mercedes-AMG einem zivilen Videofahrzeug des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil auf. Im Industriegebiet Saline bremste der Fahrer sein Auto immer wieder, teilweise bis zum Stillstand ab, um im Anschluss unnötig stark zu beschleunigen. Bei der anschließenden Fahrt hinter dem Videofahrzeug fuhr der Mercedes immer wieder dicht auf. Schließlich bog der Fahrer unvermittelt ab, beschleunigte stark und entkam zunächst unerkannt.

 

Etwa zwei Stunden später konnte die zivile Streife den Mercedes in der Ortsdurchfahrt Zimmern ob Rottweil erneut feststellen. Hier beschleunigte der 19-Jährige so stark, dass die Reifen auf der Straße Rauchschwaden hinterließen.

Fahrt endet in Zimmern

In der Marxstraße stoppten die Beamten schließlich die Fahrt. Der 19-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten verantworten.

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Wie die Polizei betont, gehe es beim "Posing" darum, Aufmerksamkeit zu erregen – oft ohne Rücksicht auf die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer. Deswegen werde auch weiterhin verstärkt kontrolliert. Nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt die Hauptursache für tödliche Verkehrsunfälle. Es werden weiterhin sowohl angekündigte als auch nicht angekündigte Verkehrskontrollen durchgeführt, um die Teilnahme am Straßenverkehr für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen.

 