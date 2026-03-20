Industriegebiet Saline in Rottweil: So hat die Polizei einen 19-jährigen Poser mit seinem AMG überführt

So hat die Polizei einen 19-jährigen "Poser" mit seinem AMG überführt

1 Die Polizei konnte den "Poser" anhalten. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem Die Verkehrspolizei hat am Donnerstagabend einen 19 Jahre alten "Poser" in Rottweil gestellt, der mit seinem Mercedes AMG unterwegs war.







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Gegen 19.45 Uhr fiel der junge Fahrer mit seinem Mercedes-AMG einem zivilen Videofahrzeug des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil auf. Im Industriegebiet Saline bremste der Fahrer sein Auto immer wieder, teilweise bis zum Stillstand ab, um im Anschluss unnötig stark zu beschleunigen. Bei der anschließenden Fahrt hinter dem Videofahrzeug fuhr der Mercedes immer wieder dicht auf. Schließlich bog der Fahrer unvermittelt ab, beschleunigte stark und entkam zunächst unerkannt.