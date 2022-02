1 Bei der wvib-Konjunktur-Pressekonferenz erläuterten (von links) Markus Vatter (Vorstand Sick AG), Thomas Burger (Geschäftsführender Gesellschafter der Burger Group und wvib-Präsident), Christoph Münzer (wvib-Hauptgeschäftsführer) und Dirk Zimmermann (Geschäftsführer der maxon motor GmbH) die Ergebnisse der Umfrage bei den Unternehmen. Foto: wvib

Es läuft voraussichtlich besser als gedacht, dieses Fazit konnte der wvib bei seiner Konjunkturumfrage unter den Unternehmen der Region ziehen.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Industrie kam 2021 erstaunlich gut durch die Coronakrisen hindurch und brachte wieder einen stabilisierenden Impuls für die teilweise gebeutelte Gesamtwirtschaft. Kostentreibender Hemmschuh waren erneut die vielfältigen Versorgungsengpässe und weltwirtschaftlichen Verwerfungen rund um die Rückkehr der Inflation und außenpolitische Krisen. wvib-Hauptgeschäftsführer Christoph Münzer: "2021 war deutlich besser als befürchtet. Die rasche Rückkehr auf Vor-Corona-Niveau trotz gezündeten Kostenraketen bei Material, Energie und Personal in einem insgesamt leicht rezessiven Umfeld verunsichert. In 2022 kann alles passieren." Das ist das Bild der wvib-Konjunkturumfrage unter den über 1000 Mitgliedern des Verbands.

Mitgliedsunternehmen melden Umsatzplus

Für das Jahr 2021 meldeten die wvib-Mitgliedsunternehmen ein Umsatzplus von durchschnittlich 15,6 Prozent. 2020 musste der Verband hier ein Minus von 8,4 Prozent vermelden. Die Umsatzänderung im ersten Halbjahr lag bei 15,2 Prozent. Damit war die Lage im vergangenen Jahr besser als noch 2020 erwartet. Das Umsatzplus ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, so Münzer: "Wenn alle nur schwer an ihr Material kommen, für das verfügbare mehr bezahlen müssen und diese Kosten dann weitergeben, dann treibt das die Preise nach oben – und alle bekommen weniger für ihr Geld. Von den nominal 15,6 Prozent müssen wir rund die Hälfte abziehen, wenn man die realen Gütermengen ohne inflationären Preiseffekt erfassen möchte."

Inflation ist da und Stagflation – kaum Wirtschaftswachstum in Kombination mit steigendem Preisniveau – ist am fernen Horizont zu sehen. Ob es sich bei den beobachteten Preissteigerungen nun um ein anhaltendes Phänomen oder um vorübergehende Effekte handelt, ist vor allem politisch strittig. Sicher ist: Der Staat hat derzeit an Inflation durch mehr Steuereinnahmen und eine noch immer preiswerte Staats-Neuverschuldung mehr Freude als der Bürger. Christoph Münzer: "Alle politischen Akteure, EZB und Bundesregierung müssen jetzt dem Inflationsdruck entschlossen aber behutsam entgegengehen, sonst fliegt uns die Energiewende um die Ohren."

Die Zahlen im Detail

Bei der Betrachtung der Umsatzentwicklung haben sich die Werte im Jahresvergleich stark verbessert: So vermeldeten knapp 82 Prozent der befragten Unternehmen gestiegene Umsätze – was 2020 nur bei 23 Prozent der Fall war. Gesunkene Umsätze gaben 2021 dagegen nur 16 Prozent der Unternehmen an. 2020 mussten knapp 73 Prozent ein Minus hinnehmen. Lediglich zwei Prozent vermeldeten keine Veränderung (2020: vier Prozent). Beim Auftragseingang deutet sich eine schrittweise Beruhigung an: Wo die Schwarzwald AG 2020 ein Minus von fünf Prozent angeben musste, steht heute ein Plus von 22,1 Prozent. Bei 69 Prozent der Unternehmen verbesserte sich der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, während 22 Prozent gleichbleibende Aufträge verzeichneten und nur knapp neun Prozent einen Rückgang. 2020 vermeldeten 54 Prozent sinkende Aufträge. Beim Blick in die Zukunft sind die Unternehmen der Schwarzwald AG eher optimistisch.

Die Aussichten

55 Prozent erwarten in den nächsten sechs Monaten steigende Umsätze (2020: 42 Prozent), während 40 Prozent keine Veränderung erwarten (2020: 46 Prozent). Mit sinkenden Umsätzen rechnen dagegen nur fünf Prozent der Unternehmen. In der Umfrage zum Ende des Jahres 2020 gingen für das erste Halbjahr 2021 noch zwölf Prozent von sinkenden Umsätzen aus. Betrachtet man die Umsatzentwicklung im Detail, so liegen die wvib-Branchencluster Automotive (14,9 Prozent), Maschinenbau (14,3 Prozent) und Medizintechnik (14,2 Prozent) mit ihren Umsatzzuwächsen knapp unter dem durchschnittlichen Wert über alle Branchen hinweg. Dennoch blickt man in allen drei Clustern optimistisch auf die nächsten sechs Monate: Im Automotive-Cluster erwarten 54,8 Prozent steigende Umsätze, während die Zukunftserwartungen im Maschinenbau (60 %) und der Medizintechnik (56,4 Prozent) sogar über dem allgemeinen Schnitt liegen. Spitzenreiter bei der Umsatzentwicklung sind die Branchen Elektrotechnik (18,5 Prozent), Kunststoff (19,6 Prozent) sowie Mess- und Regeltechnik (20,9 Prozent). Während in der Mess- und Regeltechnik eine große Mehrheit (60,3 %) an ein Anhalten dieser positiven Entwicklung glaubt und in den nächsten 6 Monaten mit weiter steigenden Umsätzen rechnet, sind die Erwartungen in der Elektrotechnik (52,5 Prozent) und der Kunststoffbranche (48,7 Prozent) weniger selbstbewusst, wenngleich auch hier nur ein kleiner Teil tatsächlich mit sinkenden Umsätzen rechnet.

Ein schüchterner Optimismus

Auch beim Auftragseingang herrscht mit Blick auf die Zukunft schüchterner Optimismus. Allerdings glauben nicht mehr so viele wie im letzten Jahr daran, dass der Anstieg so weitergeht: Aktuell erwarten 35 Prozent der befragten Unternehmen einen weiter steigenden Auftragseingang, im letzten Jahr gingen knapp 40 Prozent von einem Anstieg aus. Dagegen rechnen knapp 52 Prozent mit unveränderten Auftragseingängen (2020: 47 Prozent), während 13 Prozent für die nächsten sechs Monate mit sinkendem Auftragseingang rechnen (2020 ebenfalls 13 Prozent). Die Erholung spiegelt sich auch in der Einschätzung der Ertragslage: Knapp 46 Prozent der Unternehmen berichten derzeit von einer guten Ertragslage (2020: 20 Prozent) und 43 Prozent schätzen diese als befriedigend ein (2020: 53 Prozent). Lediglich elf Prozent schätzen die Ertragslage als schlecht ein (2020: 27 Prozent). Das Gros der Befragten zeigt sich mit Blick auf die Ertragslage in den kommenden sechs Monaten verhalten optimistisch.

Die Antworten auf die Zusatzfrage "Was ist 2022 für Sie das drängendste Problem?" zeigen, dass bei 46 Prozent der Unternehmen Unterbrechungen in der Lieferkette Sorgen bereiten. Auf dem zweiten Platz landete bei der Befragung ein Problem ohne direkten Bezug zur Pandemie: 22 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen Personalmangel die größten Schmerzen bereitet. Lediglich für 18 Prozent der Befragten stellt die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zur Eindämmung das größte Problem dar.

Info

Die wvib Schwarzwald AG ist Sprachrohr und Dienstleister der familiengeprägten, mittelständischen Industrieunternehmen in Baden-Württemberg, die auch jenseits der Ballungszentren global erfolgreich sind. Im wvib – gegründet 1946 von Unternehmern für Unternehmer – erwirtschaften 1040 produzierende Unternehmen mit 384 000 Beschäftigten weltweit 75 Milliarden Euro Umsatz. In jährlich über 1000 Veranstaltungen wachsen Unternehmens-Chefs und Führungskräfte im permanenten Erfahrungsaustausch, in Seminaren und Beratungen zu einer lernenden Gemeinschaft zusammen. Über 60 hauptamtliche Mitarbeiter gehören zur Schwarzwald AG.​