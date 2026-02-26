Industrie-Transformation: Schaeffler will unabhängiger vom Auto werden

Schaeffler war jahrelang vor allem ein Autozulieferer. Roboter und Komponenten für die Rüstungsindustrie sollen die Geschäfte mit der schwächelnden Autobranche zumindest zum Teil kompensieren.
Berlin - Der vor allem für die Autoindustrie tätige Zulieferer Schaeffler will künftig große Teile seines Geschäfts außerhalb des traditionellen Tätigkeitsbereichs erwirtschaften. Vorstandsvorsitzender Klaus Rosenfeld nannte im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur etwa den Bau von Teilen für humanoide Roboter sowie Produkte für die Verteidigungsindustrie als neue Betätigungsfelder.