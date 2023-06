1 Seit 2022 ist Benjamin Hertweck bei Kern-Liebers für die Zusammenarbeit mit Hochschulen bei der Entwicklung zuständig. Foto: Fritsche

Der Wandel vom Verbrennerm zum Elektroantrieb erhöht den Veränderungsdruck auf alle Zulieferer. Kern-Liebers treibt den Transformations- und Modernisierungskurs durch die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungsinstituten voran.









Im vergangenen Geschäftsjahr investierte die Kern-Liebers-Gruppe 32 Millionen Euro in Projekte und Maschinen – eine Investitionsquote von vier Prozent. Ein Schwerpunkt lag bei der Elektromobilität. Seit 2022 ist Benjamin Hertweck als „Senior Vice President R&D global“ für die Vorentwicklung der Gruppe verantwortlich. Hertweck studierte Physik am Karlsruher Institut für Technologie bevor er an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg in den Ingenieurwissenschaften promovierte. Danach war er in verschiedenen Positionen in der Entwicklung in der Kern-Liebers-Gruppe tätig. Wir haben ihn gefragt, welche Rolle für den Veränderungsprozess die Zusammenarbeit mit den Hochschulen spielt.