Der Gemeinderat stimmte der Stellungnahme von Bürgermeister Torben Dorn einstimmig zu, dass eine weitere Zunahme des Schwerlastverkehrs durch die Gemeinde in Richtung Niedereschach aus Sicherheitsgründen und vor allem wegen einer Überlastung der Deißlinger und Niederschacher Straße nicht mehr zumutbar ist.

Auslöser für diesen Einwand war eine Aufforderung zur Stellungnahme in Zusammenhang mit der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans „Zwischen den Wegen II“ in Niedereschach. Diese erfolgte, da die Gemeinde Niederschach für das ansässige Gewerbe und neue Bewerber nahezu keine Gewerbeflächen mehr bereitstellen kann.

„Wir gönnen unserer Nachbargemeinde ihr Industriegebiet. Der Anteil des Schwerlastverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen beträgt in den Durchgangsstraßen bereits heute schon acht beziehungsweise sieben Prozent. Mit der geplanten Erweiterung kommt eine Fläche in der Größe unseres Gewerbegebiets Riesenburg hinzu, was zu einem zusätzlichen Anstieg des Schwerlastverkehrs durch Dauchingen führen würde“, ergänzte Dorn.

Bürgermeister zeigt Alternativen auf

Doch Dauchingens Bürgermeister beließ es nicht bei der Ablehnung, sondern zeigte Niedereschach Alternativen auf. Er verwies auf das bestehende Gewerbegebiet, das von Niedereschach lediglich 400 Meter Luftlinie von der Eschach beziehungsweise Villinger Straße entfernt ist. Dorn zeigte sich überzeugt, dass mit einer verkehrlichen Anbindung eine massive Entlastung der Hauptanbindung über das südlich gelegene Dauchingen erfolgen würde. Er sah als weitere Variante eine Anbindung in nordöstlicher Richtung an die Kreisstraße nach Deißlingen als realistisch an. Entfernung Luftlinie: 1100 Meter.

„Niedereschach hat Gewerbeflächen, aber keinen eigenen Zugang“, bezeichnete Gemeinderat Andreas Lorenz eine weitere Belastungszunahme der einheimischen Bevölkerung als kritisch. „Das sind die ersten Auswirkungen des gescheiterten interkommunalen Gewerbegebietes zwischen Niedereschach, Dauchingen und Deißlingen“, mutmaßte Lorenz, der dafür plädierte, sich als Gemeinde gegen eine Erweiterung des Gewerbegebiets „Zwischen den Wegen II“ gemäß der aktuellen Planung auszusprechen. Mathias Schleicher war der gleichen Meinung.