Industrie in Horb: Bosch Rexroth stellt seinen Vorstand neu auf

Generationswechsel an der Spitze von Bosch Rexroth: Ein erfahrener Industrie-Manager übernimmt die Führung, während sein Vorgänger neue Wachstumsfelder in den Blick nimmt.

Jochen Peter (50) ist zu zum 1. Januar 2026 in den Vorstand der Bosch Rexroth AG in Lohr am Main eingetreten und wird nach einer Einarbeitungsphase am 1. März Vorstandsvorsitzender. Damit folgt er auf Steffen Haack (59), der zum gleichen Zeitpunkt den Vorsitz abgeben wird, aber Mitglied des Bereichsvorstands bleibt. Das gibt das Unternehmen, das unter anderem in Horb einen Standort betreibt, bekannt.

Ein Generationswechsel Haack behält die Verantwortung für die Entwicklung und wird sich künftig darauf konzentrieren, neue strategische Wachstumsfelder für Bosch Rexroth zu identifizieren. „Steffen Haack gebührt für seinen wichtigen Beitrag, mit dem er Bosch Rexroth in den letzten Jahren maßgeblich vorangebracht hat, große Anerkennung. Den anstehenden Generationswechsel hat er aktiv als Mitglied des Bereichsvorstands eingeleitet und begleitet. Damit hat er die erforderliche Stabilität in einem anspruchsvollen Marktumfeld geschaffen und die Weiterentwicklung von Bosch Rexroth vorangetrieben“, sagt Tanja Rückert, Mitglied der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH und Aufsichtsratsvorsitzende der Bosch Rexroth AG.

Peter hat Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der TU Kaiserslautern sowie Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Hagen studiert. Er startete seine berufliche Laufbahn 2000 als Entwicklungsingenieur bei BMW, parallel promovierte er am Fraunhofer Institut und war im Anschluss bei der Boston Consulting Group unter anderem in den USA tätig. 2011 wechselte er in die Zeiss Gruppe und hatte verschiedene Leitungspositionen inne, bevor er 2017 Vorstandsmitglied der Carl Zeiss AG wurde. Dort war er bis Ende September 2025 für die Sparte Industrial Quality and Research verantwortlich.

„Jochen Peter hat in seiner bisherigen Position gezeigt, dass er neue Marktpotenziale auch in schwierigen Umfeldern erschließen, Software-Geschäft neu entwickeln und die Transformation in einem Unternehmen erfolgreich vorantreiben kann“, so Rückert.

Konzentriert sich ab März auf die Entwicklung neuer Wachstumsfelder: Steffen Haack Foto: Bosch Rexroth

