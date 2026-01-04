Industrie in Horb: Bosch Rexroth stellt seinen Vorstand neu auf

Generationswechsel an der Spitze von Bosch Rexroth: Ein erfahrener Industrie-Manager übernimmt die Führung, während sein Vorgänger neue Wachstumsfelder in den Blick nimmt.
Jochen Peter (50) ist zu zum 1. Januar 2026 in den Vorstand der Bosch Rexroth AG in Lohr am Main eingetreten und wird nach einer Einarbeitungsphase am 1. März Vorstandsvorsitzender. Damit folgt er auf Steffen Haack (59), der zum gleichen Zeitpunkt den Vorsitz abgeben wird, aber Mitglied des Bereichsvorstands bleibt. Das gibt das Unternehmen, das unter anderem in Horb einen Standort betreibt, bekannt.