Industrie Aichhalden: Indus hält Umsatz trotz globaler Risiken stabil

Trotz Protektionismus und geopolitischer Unsicherheiten steigert Indus den Umsatz leicht. Warum sich die Strategie des Konzerns auszahlt.
Die Indus-Gruppe hat ihre vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds steigerte der Konzern den Umsatz leicht auf 1,74 Milliarden Euro nach 1,72 Milliarden Euro im Vorjahr. Das um nicht operative Effekte bereinigte EBITA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) belief sich auf 147,8 Millionen Euro (Vorjahr: 153,7 Millionen Euro). Die bereinigte EBITA-Marge lag bei 8,5 Prozent nach 8,9 Prozent im Vorjahr. „Protektionismus und geopolitische Unsicherheiten haben die Märkte 2025 gefordert. Trotz Gegenwind hat unsere Gruppe Kurs gehalten und sich gut weiterentwickelt“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Johannes Schmidt.