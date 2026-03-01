Industrie Aichhalden: Indus hält Umsatz trotz globaler Risiken stabil

Die Indus-Gruppe hat ihre vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds steigerte der Konzern den Umsatz leicht auf 1,74 Milliarden Euro nach 1,72 Milliarden Euro im Vorjahr. Das um nicht operative Effekte bereinigte EBITA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) belief sich auf 147,8 Millionen Euro (Vorjahr: 153,7 Millionen Euro). Die bereinigte EBITA-Marge lag bei 8,5 Prozent nach 8,9 Prozent im Vorjahr. „Protektionismus und geopolitische Unsicherheiten haben die Märkte 2025 gefordert. Trotz Gegenwind hat unsere Gruppe Kurs gehalten und sich gut weiterentwickelt“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Johannes Schmidt.

Über Vorjahresniveau Besonders herausfordernd gestaltete sich das Umfeld für die Beteiligungen im Segment Materials Solutions, zu dem auch der Bereich Betek der Simon Group gehört. US-Zollpolitik, chinesische Exportkontrollen und deutlich gestiegene Vormaterialpreise führten zu Marktverwerfungen und einem geringeren Umsatz.

Ein Maßnahmenpaket sorgte jedoch dafür, dass sich die Unternehmen des Segments im Jahresverlauf operativ stabilisierten und ihren Ergebnisbeitrag insbesondere im zweiten Halbjahr steigern konnten. Segmentergebnis und Marge lagen insgesamt über dem Vorjahresniveau.

Verlässliche Produktion

„Die deutlich gestiegenen Vormaterialpreise und die angespannte Beschaffungslage verlangen der Branche weiterhin viel ab“, sagte Marc Siemer, Geschäftsführer der Simon Group, auf Anfrage unserer Redaktion. „Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Recyclingkapazitäten konsequent ausgebaut haben. So konnten wir auch 2025 unter erschwerten globalen Bedingungen verlässlich produzieren.“ Das Segment Engineering profitierte im Geschäftsjahr von zwei Ergänzungsakquisitionen. Umsatz und Segmentergebnis entwickelten sich im Jahresverlauf kontinuierlich positiv. Auch die Beteiligungen im Segment Infrastructure steigerten ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr. Die Marge des bereinigten EBITA entsprach den Erwartungen des Konzerns. „In einem Jahr mit spürbaren externen Belastungen hat sich unsere Strategie sehr gut bewährt“, betonte Schmidt.

Aktie deutlich im Plus

An der Börse kommt diese Entwicklung offenbar gut an. Laut finanzen.net wurde die Indus-Aktie am 26. Februar 2026 zu 30,35 Euro gehandelt. In den vergangenen sechs Monaten legte der Kurs damit um 32,8 Prozent zu.