Der Mutterkonzern der Firmengruppe Simon in Aichhalden, die Indus Holding, will mit einer "Ergänzungsaquisition" sein Segment Infrastructure stärken.















Aichhalden/Bergisch Gladbach - Die börsennotierte Holding hat jetzt mit ihrer Tochter Betomax Systems 100 Prozent der Anteile an der Quick Bauprodukte GmbH in Schwerte übernommen. Am Unternehmenssitz produziert und vertreibt Quick mit rund 45 Mitarbeitenden Standard- und Sonderbauteile rund um Brücken-, Hoch- und Tief- sowie Tunnelbau. Das mittelständische Unternehmen erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund acht Millionen Euro. Andreas von Döllen, Alteigentümer und bisheriger alleiniger Geschäftsführer, wird das Unternehmen auch weiterhin als Geschäftsführer leiten.

Die Indus Holding hatte jüngst mitgeteilt, dass Beteiligungen mit guter Perspektive Bestandteil der neuen Kernsegmente der Holding bleiben sollen und Verlustbringer aus dem Bereich der Fahrzeugtechnik verkauft werden. Gleichzeitig sollen gezielt technologie-starke Mittelständler gekauft werden, die in zentralen Zukunftsmärkten erfolgreich unterwegs sind. Ein solches Zukunftsthema stelle der Bereich Infrastruktur-Bauwerke dar. Denn angesichts zunehmender Urbanisierung und wachsender Mobilität sei in den kommenden Jahren mit einem erheblichen Ausbau der Versorgungswege zu rechnen, ist Indus-Vorstand für Infrastructure, Jörn Großmann, der Überzeugung.