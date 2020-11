Indoor-Camping In Triberg entsteht Deutschlands größte Anlage

Auf einem ehemaligen Fabrikgelände im Sanierungsgebiet zentral gelegen, wird seit Anfang des Jahres mit Hochdruck umgebaut. Jetzt, im Corona-Herbst, liege man mit den Bauarbeiten etwas hinter dem Zeitplan, aber "das hat sich als Glücksfall herausgestellt", sagt Siegfried Heim hinsichtlich des Lockdowns. Dieser verhilft dem Bauherren zu mehr Zeit. Zeit, die das Mammutprojekt mit dem Namen "DaHeim" durchaus vertragen kann. Als Eröffnungstermin ist nun April 2021 vorgesehen.

Aber was genau bedeutet Indoor-Camping? "Unser Gäste übernachten in einer Halle in trendigen Wohnwägen oder im Zelt", erläutert Hotelbetriebswirtin Laura Heim. Zu jeder Unterkunft gehört ein themenbezogener Vorgarten mit Sitzgelegenheiten. Die 31-Jährige sammelte in ganz Deutschland Berufserfahrung, um sich nun in ihrer Heimatstadt im Schwarzwald-Baar-Kreis diesem "Herzensprojekt" zu widmen.