Indonesien: Mindestens drei Tote bei Zugunglück nahe Jakarta

Mindestens drei Tote, Dutzende Verletzte: Nach dem Zusammenstoß zweier Züge bei Jakarta dauern die Rettungsarbeiten an. Die Behörden warnen, dass es noch mehr Opfer geben könnte.
Jakarta - Bei einem Zugunglück im indonesischen Bekasi sind nach Angaben der Zeitung "Jakarta Globe" mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Wie das Blatt unter Berufung auf Behördenvertreter berichtet, kollidierten am Montagabend ein Nahverkehrszug und der Fernzug "Argo Bromo Anggrek" nahe dem Bahnhof East Bekasi im Großraum Jakarta.