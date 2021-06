Hagelsturm in Bösingen Unermüdlicher Einsatz der Helfer

Der Schreck sitzt vielen Bösinger Bürgern am Tag danach weiter in den Knochen. Dazu waren aber auch die Erlebnisse am Montagabend mit dem gewaltigen Hagelsturm viel zu nachdrücklich, um einfach zur Tagesordnung übergehen zu können.