Indischer Pater in Waldachtal: „Ich bin hier, um anderen zu helfen“

1 Pater Joji Mathew (42) tritt am Sonntag seine neue Pfarrstelle in der katholischen Seelsorgeeinheit Waldachtal/Pfalzgrafenweiler an. Foto: Walter Maier Pater Joji Mathew wird neuer Pfarrer in der katholischen Seelsorgeeinheit Waldachtal/Pfalzgrafenweiler.







Die Amtseinsetzung erfolgt im Rahmen einer feierlichen Messfeier am Sonntag, 1. Juni, um 16 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Lützenhardt. Der Beauftragungsgottesdienst, wie es bei einem Ordens-Geistlichen statt Investitur offiziell heißt, wird musikalisch vom Kirchenchor Salzstetten unter Leitung von Christoph Schmitz mitgestaltet, unterstützt von Vokalisten des Lützenhardter Chors „Laudate“. Grußworte werden in der Kirche ermöglicht. Anschließend sind alle zu einem Stehempfang in das katholische Gemeindezentrum eingeladen.