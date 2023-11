Indien: Tunnel-Drama: Immer wieder Rückschläge für die Retter

1 Der 4,5 Kilometer lange Autobahntunnel stürzte am 12. November ein. Geröll blockiert nach dem Vorfall den Weg von 41 Arbeitern zurück ans Tageslicht. Foto: Uncredited/AP/dpa

Schon mehrmals schien es so, als stünde die Rettung kurz bevor. Aber noch sitzen in Indien 41 Männer hinter Tonnen Geröll in einem Tunnel fest. Ein Experte erklärt, warum die Arbeiten so gefährlich sind.









Neu Delhi - In Indien kommen die Arbeiten zur Rettung von 41 Arbeitern aus einem teilweise eingestürzten Autobahntunnel nur schleppend voran. Vor dem Unglücksort warteten am Donnerstag Krankenwagen, wie Aufnahmen des örtlichen Fernsehsenders NDTV zeigten. Die Männer sind seit mittlerweile zwölf Tagen in dem Berg eingeschlossen. Laut Behörden gab es für die Retter bei ihren Versuchen, mit einer großen Bohrmaschine in Richtung der Arbeiter durchzudringen, immer wieder Rückschläge.