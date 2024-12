1 Thomas Büchele aus Kappel-Grafenhausen spielt am Samstag im Schlachthof. Foto: Promo

Dominik Büchele und seine Band „Umleitung“ spielen am Samstag ab 20.30 Uhr mit neuem Material im Schlachthof. Geboten wird akustischer Pop mit Indie-Folk Vibes.









„ Es ist diese Art von Musik, bei der man vom ersten Ton an in eine tiefe Soundlandschaft eintaucht und sich von den Gitarrenpickings, präzisen Grooves, wohltuenden Harmonien und einer unverwechselbaren Stimme treiben lässt“, heißt es in einer Mitteilung.