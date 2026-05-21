In zwei Schritten: Darum steigen die Elternbeiträge für die Kitabetreuung in Neuried

4,5 Prozent Erhöhung ab September und vier Prozent ab 2027: Die Gebühren für die Kinderbetreuung werden in zwei Schritten angepasst.
Die Entscheidung, die Gebühren für die Kitabetreuung zu erhöhen, fußt auf der gemeinsamen Empfehlung der evangelischen Kirchen und kommunalen Landesverbände. Sie gelte für die kommenden beiden Kindergartenjahre, erklärte Rechnungsamtsleiter Andreas Delfosse dem Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch. Die Erhöhung sei aus Sicht der Verbände notwendig, „um die allgemeinen sowie die tariflichen Kostensteigerungen auszugleichen“. Vorgesehen sei eine Anpassung der Beiträge für das Jahr 2026/27 um 4,5 Prozent und für 2027/28 um vier Prozent.