In zwei Schritten: Darum steigen die Elternbeiträge für die Kitabetreuung in Neuried

4,5 Prozent Erhöhung ab September und vier Prozent ab 2027: Die Gebühren für die Kinderbetreuung werden in zwei Schritten angepasst.

Die Entscheidung, die Gebühren für die Kitabetreuung zu erhöhen, fußt auf der gemeinsamen Empfehlung der evangelischen Kirchen und kommunalen Landesverbände. Sie gelte für die kommenden beiden Kindergartenjahre, erklärte Rechnungsamtsleiter Andreas Delfosse dem Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch. Die Erhöhung sei aus Sicht der Verbände notwendig, „um die allgemeinen sowie die tariflichen Kostensteigerungen auszugleichen“. Vorgesehen sei eine Anpassung der Beiträge für das Jahr 2026/27 um 4,5 Prozent und für 2027/28 um vier Prozent.

Man strebe einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeteiligung an, in Neuried liege er jedoch bei 14,5 Prozent, führte Delfosse aus. Daraus ergebe sich ein Differenzbetrag von etwa 340.000 Euro. Auch wenn sich das Land an den Kosten beteilige, musste man als Kommune immer noch 4,9 Millionen Euro für die Kitas im vergangenen Jahr aufwenden.

Die Kirche beteilige sich auch über den Finanzausgleich. Zudem betonte der Rechnungsamtsleiter, dass ein Vergleich mit anderen Kommunen schwierig sei. Denn in Neuried erhebe man die Beiträge nicht – wie in anderen Kommunen üblich – an zwölf Monaten, sondern an elf Monaten.

Neuried hat einen Kostendeckungsgrad von 14,5 Prozent

Der Vorschlag der Verwaltung laute, sich der Empfehlung der evangelischen Kirche und kommunaler Verbände anzuschließen. „Die erhöhten Kosten sind aus meiner Sicht gerechtfertigt“, stellte Delfosse klar. Gerade die Betreuung von Kleinkindern im U2-Bereich sei sehr zeitintensiv und mit einem hohen Personalschlüssel verbunden und entspreche mittlerweile einem Luxusgut.

Für Kinder in diesem Bereich erhöht sich der Beitrag bei Regelbetreuung etwa auf 537 Euro (Ein-Kind-Familie) ab dem 1. September 2026 und danach auf 559 Euro ab dem 1. September 2027. Zum Vergleich: Die Elternbeiträge für Kinder von drei bis sechs Jahren steigen ab September auf 181 Euro und im nächsten Schritt auf 189 Euro.

Franziska Hog (UL) setzte in der anschließenden Diskussion direkt zur Kritik an: „Ich möchte ganz klar dem Begriff Luxusgut widersprechen. Die Kindergartenbetreuung ist für viele Eltern die Existenzgrundlage, um wieder arbeiten zu gehen.“ Die Erhöhung der Kosten nach der Empfehlung sei aus ihrer Sicht zu lapidar dargestellt.

Michaela Karl (UL) wollte in diesem Zusammenhang wissen, wann das letzte Kindergartenjahr kostenlos sein werde.

Die Betreuung von Kinder im U2-Bereich ist sehr kostenintensiv

Diese Idee stammt von der Landesregierung Baden-Württemberg (siehe Info). Man müsse abwarten, was kommt, antwortete Bürgermeister Tobias Uhrich. Es sei noch unklar, in welcher Form dies umgesetzt werde. Die praktische Umsetzung gestalte sich zudem schwierig, war sich Delfosse sicher. Denn es sei noch komplett offen, wie viel das Land den Kommunen ersetzt. Dennoch sei diese Maßnahme sinnvoll, um Eltern zu entlasten.

„Kinderbetreuung darf nicht so viel kosten“ – Bettina Dürr (UL) schloss sich mit kritischen Worten der Haltung ihrer Rats-und Fraktionskollegin an. Die hohen Beiträge würden sich auf die Rente der Mütter auswirken. Die aktuelle Vorgehensweise sei ihrer Meinung nach der falsche politische Ansatz, man müsse stattdessen „Signale und Grenzen setzten“, forderte Dürr.

Der Gemeinderat Neuried beschloss bei drei Enthaltungen sowie vier Gegenstimmen die Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindergartenbetreuung der kommenden beiden Jahre.

Kostenloses Kita-Jahr

Die neue Landesregierung in Baden-Württemberg möchte ein verpflichtendes, letztes Kitajahr einführen. Dieses soll auch beitragsfrei sein. Darauf haben sich die CDU und die Grünen in ihrem gemeinsamen Koalitionsvertrag geeinigt. Da das Jahr zur Schulpflicht werden soll, ist es eine Landesaufgabe und soll daher auch vom Land bezahlt werden. Schätzungen gehen davon aus, dass das Vorhaben zwischen 200 und 250 Millionen Euro jährlich kosten könnte. Im Vorfeld der Einführung möchte das Land einen dialogischen Prozess unter Einbeziehung der Kommunalen Landesverbände, Träger, Praxis sowie der Wissenschaft zu Beginn der Legislatur initiieren.