In zwei Bauphasen gegliedert: So sieht der Zeitplan für den Umbau der Halle in Müllen aus

Zwei Bauphasen, das Dach zuerst: Der stellvertretende Ortsvorsteher von Müllen informierte über die Pläne. Für die Vereine soll es tragbare Lösungen geben.

Es gab Neuigkeiten zu verkünden bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Müllen. Der stellvertretende Ortsvorsteher Flemming Lapp klärte über den neuesten Stand beim Bauprojekt Mehrzweckhalle auf. Demnach erfolge die Sanierung und der Umbau in zwei Bauphasen: Die erste Bauphase sei gekennzeichnet vom Abbau der PV-Anlage und der Sanierung des Daches. Dies „geschieht zeitnah und noch in diesem Jahr“, versprach Ortsvorsteher Manfred Osswald (FWV).

Die zweite Bauphase umfasse den Anbau beziehungsweise der Umbau der Räume in der Mehrzweckhalle. Geplant seien Zugänge für die verschiedenen Räume, eine Überdachung vor dem Eingang und der Anbau eines Stuhllagers, zählte Lapp auf. Diese Bauphase solle ab März 2026 beginnen, bewusst nach der Fasentzeit, damit die Halle während der fünften Jahreszeit im Februar noch genutzt werden könne. „Die Halle wird während der ersten Bauphase voll nutzbar sein – mit kleinen Einschränkungen“, betonte der stellvertretende Ortsvorsteher. Erst während der zweiten Phase werde die Halle voll gesperrt – und ist dann nicht mehr verfügbar für Vereine oder Privatpersonen.

Ein dritter Workshop ist im Oktober geplant

Man wolle sich mit den betroffenen Vereinen und Gruppen im Oktober abstimmen, um die Bedarfe frühzeitig im Hallennutzungsplan der Gemeinde berücksichtigen zu können, skizzierte Lapp. Zudem werde am 8. Oktober der mittlerweile dritte Workshop unter Moderation von Prozessbegleiter Alexander Hölsch veranstaltet. Der erste Workshop über die Nutzung der zukünftigen Räume fand im Juni unter Beteiligung der Öffentlichkeit statt.

„Das Ziel war, Interessenten zu finden, die sich an der Erarbeitung eines Nutzungskonzepts beteiligen möchten“, erklärte Lapp. Die Begegnung und der Austausch innerhalb des Dorfes solle gefördert werden. Der zweite Workshop, bei dem Vertreter von Vereinen, der Kirchengemeinde und der Dorfgemeinschaft teilnahmen, habe den Prozess weiter vorangebracht. Nun werden erneut alle Beteiligten eingeladen, sich einzubringen und gemeinschaftliche Ideen zu entwickeln, so Lapp.

Ortschaftsrat Stefan Frey (FWV) fragte sich, ob der Umbau nicht schneller abgeschlossen werden könne, da die erste Phase früher als geplant beginne und vor der zweiten fertig sei. „Ich bezweifle, dass der Umbau früher fertig ist“, antwortete Osswald zurückhaltend.

Die Halle wird aus Sicherheitsgründen zuerst saniert

Frey hakte nach: „Und warum wird zuerst das Hallendach saniert?“ Der Sicherheitsaspekt sei der Hauptgrund, stellte der Ortsvorsteher klar. Man dürfe nicht riskieren, dass vom Hallendach etwas herunterfalle. „Wir müssten die Halle dicht machen, wenn dies passiert“, befürchtet Osswald.

Eine Zuhörerin, die sich in Müllen sportlich im Verein engagiert, fügte hinzu, dass sie nur einen Schlüssel habe. Wenn bei der ersten Bauphase Türen gesperrt seien, müsse man innerhalb der Vereine sich absprechen, damit jeder Zugang habe. „Eine gute Anregung“, kommentierte Lapp.

Die Vereine könnten auf den Bürgerbus zurückgreifen

Der Ansprechpartner der Seniorengemeinschaft Müllen, Hanspeter Schwenninger, äußerte ebenfalls seine Bedenken. „Wo sollen wir als Vereine hin?“ Die Senioren seien nicht mehr so mobil, zudem gebe es an anderen Orten nicht die gleichen Voraussetzungen. Lapp versuchte ihn zu beruhigen: „Das ist genau das, was wir geplant haben. Wir kommen auf die Vereine zu und besprechen die Möglichkeiten.“

Es könne nicht immer optimale Lösungen geben, aber man werde Varianten erarbeiten, so dass der Vereinssport und die Dorfgemeinschaft weiterhin ihren Interessen nachgehen können, versicherte der stellvertretende Ortsvorsteher. Dabei sei die Einbindung des Neurieder Bürgerbusses sicherlich eine sinnvolle Option, ergänzte eine weitere Zuhörerin. Dem stimmten die Räte zu.

Die Kosten des Umbaus

Die Sanierungskosten beim Umbau der Mehrzweckhalle betragen 830 000 Euro. Darüber informierte Bauamtsleiter Peter Winkels in der Ortschaftsratssitzung Anfang Juni. Der Betrag ist im Haushalt für 2025 bereitgestellt worden. Das Bauverfahren kann schneller starten, da keine europaweite Ausschreibung notwendig ist, dies ist aber erst ab einem Volumen von 1,2 Millionen Euro vorgeschrieben, so Winkels.