In zwei Bauphasen gegliedert: So sieht der Zeitplan für den Umbau der Halle in Müllen aus

Zwei Bauphasen, das Dach zuerst: Der stellvertretende Ortsvorsteher von Müllen informierte über die Pläne. Für die Vereine soll es tragbare Lösungen geben.
Es gab Neuigkeiten zu verkünden bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Müllen. Der stellvertretende Ortsvorsteher Flemming Lapp klärte über den neuesten Stand beim Bauprojekt Mehrzweckhalle auf. Demnach erfolge die Sanierung und der Umbau in zwei Bauphasen: Die erste Bauphase sei gekennzeichnet vom Abbau der PV-Anlage und der Sanierung des Daches. Dies „geschieht zeitnah und noch in diesem Jahr“, versprach Ortsvorsteher Manfred Osswald (FWV).