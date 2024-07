Noch sind es einige Wochen bis zum Beginn der Sommerferien. Gedanken über die Freizeitplanung sollten sich die Kinder und Jugendlichen im Wolftal aber schon jetzt machen – zumindest wenn sie an einem der angebotenen Aktionen des Ferienprogramms teilnehmen wollen.

„Auch dieses Jahr haben wir Dank der vielen freiwilligen Helfer ein tolles und abwechslungsreiches Programm mit 37 Programmpunkte zusammengestellt“, erklärte die Gemeindeverwaltung Oberwolfach. Das Programm bietet den Kindern und Jugendlichen Aktivitäten aus verschiedensten Bereichen. Zahlreiche Vereine und Organisationen aus Wolfach und Oberwolfach bieten auch in diesem Sommer wieder spannende Einblicke und Aktivitäten an. Die Gemeinden Wolfach und Oberwolfach arbeiteten zusammen an dem Ferienprogramm.

Die Anmeldung ist seit Beginn der Woche online möglich. Wer einen Platz ergattern möchte, muss sich bis zum 14. Juli anmelden. Nach Ende der Anmeldefrist wird am 15. Juni ausgelost, wer einen der Plätz ergattert hat. Nach dem 15. Juli können sich Kinder trotzdem noch bis zum Ende der Sommerferien für alle Angebote weiter anmelden – entweder für freie Plätze oder für die Warteliste, erklären die Gemeinden Wolfach und Oberwolfach.

Aus einem Bausatz ein Instrument herstellen

Den Auftakt in die Sommerferien übernimmt Oberwolfachs Bürgermeister: Matthias Bauernfeind lädt am 25. Juli Kinder zwischen drei und fünf Jahren zum Vogelhäuschen bauen am Bauhof ein. Wer lieber ein Musikinstrument bauen möchte, hat wenige Tage später die Gelegenheit dazu: Ein Cajon-Workshop ist wieder im Programm. Die Kinder bauen in der Wolfacher Herlinsbachschule das südamerikanische Trommelinstrument aus einem Bausatz.

Spannende Einblicke tief unter der Erde gibt es für die Kinder in der Grube Wenzel. Über Tage können Interessierte dann auf der Mineralienhalde der Grube Clara nach Schätzen schürfen.

Natürlich gibt es auch die Möglickeit, sportlich aktiv zu werden. Wie wäre es mit Tennis? Der Einstieg ist in Wolfach möglich. Der Tennisclub lädt zum Schnuppertraining ein.

Laut dem Organisationsteam kann es noch zu neuen Angeboten oder Änderungen kommen.

Infos zum Programm

Alle 37 Angebote finden sich im Internet unter www.unser-ferienprogramm.de/oberwolfachwolfach. Dort sind auch die Zahl der Plätze sowie die Altersbedingungen zu sehen. Auf der Seite können Eltern ihre Kinder anmelden. Dazu gibt es ein Registrierungsportal. Die Teilnahmegebühren sind vor Ort zu bezahlen.