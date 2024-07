In Wolfach: Das ist der aktuelle Stand bei der geplanten Flüchtlingsunterkunft

1 Hier ist das ehemalige Vermessungsamt in Wolfach zu sehen. Es soll als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden. Im Moment finden im Gebäude noch verschiedene Bauarbeiten statt. Foto: Springmann

Noch im März schien es so, als ob im einstigen Vermessungsamt in Wolfach Flüchtlinge unterkommen würden. Aktuell gibt es aber noch viele offene Fragen. Die Entwicklungen sind schwer vorhersehbar, erklärt das Landratsamt.









Im ehemaligen Vermessungsamt in der Oberwolfacher Straße wird noch immer am Umbau gearbeitet. Das Gebäude soll in Zukunft als Flüchtlingsunterkunft dienen. Schon vor Monaten befasste sich der Wolfacher Gemeinderat mit dem Thema. Damals war das im Umbau befindliche Gebäude schon für 30 Menschen bezugsfertig – bisher lebt in dem großen Gebäude aber noch niemand. Bis Mitte September sollen sich die Baumaßnahmen noch hinziehen.