In Wellendingen unterwegs: Betrunkener Autofahrer von Polizei gestoppt

1 Der 18-jährige Autofahrer war mit 1,5 Promille unterwegs. (Symbolfoto) Foto: Pixabay Ein 18-Jähriger ist am frühen Donnerstagmorgen betrunken mit seinem Auto in Wellendingen unterwegs gewesen, als ihn die Polizei kontrollieren wollte. Die Anhaltezeichen der Beamten missachtete er jedoch und fuhr weiter.







Link kopiert



Wie die Polizei mitteilt, sollte der BMW des 18-Jährigen gegen 3.15 Uhr in der Wellendinger Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch zunächst nach Frittlingen und Denkingen fort, ehe er sein Auto letztlich stoppte. Als die Polizeibeamten im Begriff waren, die Verkehrskontrolle durchzuführen, fuhr der 18-Jährige erneut los, wendete sein Auto und fuhr weiter in ein angrenzendes Wohngebiet. Dort endete die Fahrt letztlich in einer Sackgasse, so die Polizei.