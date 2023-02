In VS ist jede Menge los

Die Fasnet ist vorbei. Freilich einer der Höhepunkte in VS. Doch was ist noch los 2023? Vom Mythos Saba bis zum Sommersound – das sind die Veranstaltungshighlights.









Es gibt beste Unterhaltung und jede Menge Interessantes zu erfahren. Das sind die Veranstaltungshighlights in diesem Jahr in VS.