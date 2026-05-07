In Vollmaringen vorgestellt: Zwei neue Helfer verbessern Notfallversorgung

Zwei neue Helfer vor Ort stärken die Notfallversorgung in Vollmaringen und Hochdorf. Jetzt durften sie sich im Ortschaftsrat Vollmaringen der Öffentlichkeit vorstellen.
Im Rahmen der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Vollmaringen durfte Ortsvorsteher Daniel Steinrode mit Nikola Lutz, Notfallhelferin vor Ort, sowie Kai Reetz, Bereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes, zwei engagierte Vertreter des DRK begrüßen. Anlass des Besuchs war die erfreuliche Erweiterung des Helfer-vor-Ort-Teams (HvO) für Vollmaringen und Hochdorf.