Das „Mannheimer Auktionshaus & Dekor“ kommt am Samstag, 30. November, mit einer Kunstsprechstunde in die Villa Eugenia nach Hechingen. Was Interessierte dazu wissen sollten.

Das familiengeführte Traditionsunternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, deutschlandweit mit einem ausgewählten Expertenteam Städte zu besuchen, um für Schätze wie Kunstbilder, Skulpturen, Farbedelsteine, Armband- und Taschenuhren, Schmuck alt wie neu, Münzen und sogar Kleinkunst Expertisen vorzunehmen.

Kommisions- oder Auktionsvertrag mit Mindestpreis

Die Schätzung ist kostenfrei. Danach gibt es drei Optionen: Entweder das Mannheimer Auktionshaus nimmt die Stücke in Kommission, bietet diese per Auktion an oder kauft diese direkt an. Die Kunden erhalten einen Kommisions- oder Auktionsvertrag mit einem Mindestpreis und haben so nach der Sprechstunde etwas in der Hand.

Sprechstunde geht von 10 Uhr bis 17 Uhr

Die Kunstsprechstunde beginnt um 10 Uhr, sie endet um 17 Uhr. Es sind noch vereinzelt freie Termine verfügbar, heißt es auf Nachfrage der Redaktion. Der Schmuckexperte, der gelernter Goldschmied ist, hat demnach beispielsweise noch Kapazitäten frei.

Termine unter diesen Telefonnummern vereinbaren

Interessierte, die vorab keinen Termin vereinbart haben, können spontan vorbeikommen, müssen aber mit Wartezeiten rechnen. Termine kann man unter Telefon 0621/48206919 oder 0176/60431432 anzurufen.