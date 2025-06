In Vergangenheit mit Calw verbunden: Kreisgeschichtsverein Calw erkundet Bad Uracher Geschichte

1 KGV-Vereinschef Tobias Roller (rechts) mit einer von zwei Gruppen Jahresfahrt-Teilnehmern bei der Führung auf dem Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes, der heute als „Albgut“ Besucher ins Biosphärengebiet lockt. Foto: Hans Schabert Der Kreisgeschichtsverein unternahm eine Reise in die Landesgeschichte. Anlaufschwierigkeiten folgte eine gelungene Exkursion auf die Schwäbische Alb.







Link kopiert



Die Jahresfahrt des Kreisgeschichtsvereins Calw (KGV) startete an der ersten Haltestelle des Reisebusses am Calmbacher Lindenplatz mit erheblicher Verspätung. Sie wurde aber dennoch für die meisten Teilnehmer zu einer gelungenen Exkursion in die Geschichte Württembergs. Einige Teilnehmer waren schon abgesprungen, als der bestellte Omnibus 45 Minuten später an der ersten Abfahrtstelle eintraf.