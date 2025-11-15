Im britischen Nordkanal taucht ein Forschungsteam in 106 Metern Tiefe und identifiziert ein Weltkriegsrelikt. Dahinter steckt eine bewegende Geschichte - mit einem deutschen U-Boot als Aggressor.
London - Ein internationales Forschungsteam hat nach eigenen Angaben ein vor über 100 Jahren von einem deutschen U-Boot versenktes britisches Frachtschiff identifiziert. Das Wrack der HMS Bayano, das für die Seeblockade gegen Deutschland im Ersten Weltkrieg bewaffnet worden war, liegt in 106 Metern Tiefe im Nordkanal zwischen Irland und Schottland. Beim Untergang am 11. März 1915 kamen fast 200 Seeleute ums Leben.