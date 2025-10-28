In Triberg und Baiersbronn: Polizei prüft nach Sprengungen von Geldautomaten eine Verbindung

An zwei Orten im Schwarzwald wird innerhalb weniger Tage ein Geldautomat gesprengt. Kann das Zufall sein? Die Polizei prüft nun eine Verbindung der Fälle in Triberg und Baiersbronn.
Exakt 75 Kilometer liegen zwischen den Tatorten in Triberg im Schwarzwald-Baar-Kreis sowie im Baiersbronner Ortsteil Obertal im Landkreis Freudenstadt. Knapp anderthalb Stunden bräuchte man im schnellsten Fall mit dem Auto, um vom beschaulichen Fleckchen im Nordschwarzwald bis zur Heimat der höchsten Wasserfälle Deutschlands im Südschwarzwald zu gelangen. Haben möglicherweise professionelle Räuber diese Fahrt auf sich genommen, um Geldautomaten zu sprengen?