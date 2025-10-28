In Triberg und Baiersbronn: Polizei prüft nach Sprengungen von Geldautomaten eine Verbindung

An zwei Orten im Schwarzwald wird innerhalb weniger Tage ein Geldautomat gesprengt. Kann das Zufall sein? Die Polizei prüft nun eine Verbindung der Fälle in Triberg und Baiersbronn.

Exakt 75 Kilometer liegen zwischen den Tatorten in Triberg im Schwarzwald-Baar-Kreis sowie im Baiersbronner Ortsteil Obertal im Landkreis Freudenstadt. Knapp anderthalb Stunden bräuchte man im schnellsten Fall mit dem Auto, um vom beschaulichen Fleckchen im Nordschwarzwald bis zur Heimat der höchsten Wasserfälle Deutschlands im Südschwarzwald zu gelangen. Haben möglicherweise professionelle Räuber diese Fahrt auf sich genommen, um Geldautomaten zu sprengen?

Denn nach zwei Fällen eines eben solchen besonders schweren Diebstahls stellt sich die Frage, ob dieselben Täter für beide Sprengungen verantwortlich sind. Auch, weil die Parallelen frappierend erscheinen.

Beide Geldautomaten standen im Außenbereich an Gebäuden, beide Tatorte befinden sich an Durchgangsstraßen, in beiden Fällen schlug man zwischen 4 und 4.30 Uhr zu und richtete – abgesehen von den Geräten – wohl keinen weiteren Fremdschaden an. Und sicherlich nicht beabsichtigt: In beiden Fällen erbeutete man wohl kein Bargeld.

Im Visier hatten die Täter am frühen Samstagmorgen zunächst einen Geldautomaten an der Touristinfo im Baiersbronner Ortsteil Obertal – gelegen an der Landstraße zwischen Baiersbronn und der B 500 Richtung Baden-Baden. Die Sprengung gegen 4 Uhr fiel augenscheinlich aber nicht stark genug aus, um an das Innere des Geldautomaten zu gelangen. Laut Polizei werde derzeit noch ermittelt, ob die Täter an das Geld gelangten.

Sprengung durch Pyrotechnik verursacht

Kundschafteten die Kriminellen dann den nächsten geeigneten Geldautomaten aus? Möglich. Jedenfalls sprengten ebenso Unbekannte einen Geldautomaten im Herzen Tribergs an einer Gaststätte unweit des Eingangs zu den Wasserfällen. Laut Angaben der Polizei nutzten sie „bislang unbekannte pyrotechnische Gegenstände“, um an das Innere des Geräts zu gelangen.

Sie flüchteten laut Zeugen, die aufgrund von zwei lauten Detonationen wach wurden, anschließend in Richtung Kurhaus. Gut möglich, dass sie danach in ein Auto stiegen. Ein schnelles Entkommen über eine Bundesstraße war auch hier möglich.

Verbindung zwischen Taten wird geprüft

Eine Verbindung der Taten liegt für Beobachter deshalb nahe. Auch für die Polizei? „Bei gleichgelagerten Straftaten, die in engem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang auftreten, wird grundsätzlich geprüft, ob es eine mögliche Verbindung gibt“, erklärt Simone Unger, Sprecherin des Polizeipräsidiums Pforzheim, das die Untersuchung zum Fall in Baiersbronn leitet.

In solchen Fällen, und demnach voraussichtlich auch bei diesen Taten, „erfolgt eine enge Zusammenarbeit, um die Ermittlungen zu koordinieren und mögliche Verbindungen zwischen den Taten zu identifizieren“, so die Sprecherin weiter. Allerdings hält sich Unger dahingehend bedeckt, wie das im konkreten Fall aussieht. „Aus einsatztaktischen Gründen“ könne man dazu keine weiteren Angaben machen.

Verschärfung des Straftatbestandes

Sollten die Täter tatsächlich gefasst werden, so dürften sie sich wohl auf eine Haftstrafe gefasst machen. Denn die Bundesregierung hat erst im vergangenen Sommer für Geldautomatensprengungen das Strafgesetzbuch und weitere Nebengesetze angepasst und verschärft. Dies geschah in der Folge eines enormen Anstiegs von Diebstählen durch Sprengungen, bei denen auch Menschen gefährdet wurden.

Wer solche Verbrechen begeht, muss künftig mit zwei bis 15 Jahren Freiheitsstrafe rechnen. So soll es auch ein schärferes Schwert geben, um insbesondere gegen die organisierte Kriminalität anzukämpfen.