In Todtnauberg wird gefeiert: Zinkenhock der „Rucksackberger“

1 Gute Laune hatten die Gäste beim Zinkenhock der „Rucksackberger“. Foto: Ulrike Jäger Beim Zinkenhock hoch oben in Todtnauberg war jede Menge los.







Wenn Todtnaubergs Clique zum Hock einlädt, füllt sich der idyllisch gelegene Platz auf dem Radschert am Jakobuskreuz ganz schnell. An diesem warmen Sonntag waren die Schattenplätze stark gefragt, und zum Glück hatten die rund 26 Helfer des Fasnachstzinkens viele Zelte und Schirme aufgestellt. Zinkenvogt Florian Brender war hoch zufrieden mit der Resonanz. 35 große Schweinekeulen wurden unter die Leute gebracht, und andere Leckereien wurden im Küchenzelt gebrutzelt. Ein Kommen und Gehen war das, viele Gäste waren mit dem Rad zum Fest hoch auf den Radschert gefahren. Die zufällig vorbei kommenden Wanderer freuten sich ebenfalls über eine Rast bei den Rucksackbergern.