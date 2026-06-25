In Tiefgarage übersehen: Radfahrer bei Unfall in Villingen verletzt

Ferienzeit besonders „explosiv“ Kinder vor häuslicher Gewalt retten – Jugendamt Schwarzwald-Baar-Kreis rückt aus

Ein Mann dreht durch, würgt die Mutter der Kinder – die Polizei wird gerufen. Ein Fall, wie er sich mehrfach im Jahr im Schwarzwald-Baar-Kreis abspielt. So oft muss das Jugendamt einschreiten.