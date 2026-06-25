In Tiefgarage übersehen: Radfahrer bei Unfall in Villingen verletzt
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Bei einem Unfall in Villingen ist ein Radfahrer verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: Jonas Walzberg/dpa

In Villingen-Schwenningen hat ein 77-jähriger Autofahrer beim Ausfahren aus einer Tiefgarage einen Radfahrer übersehen. Dieser erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch in Villingen-Schwenningen ereignet. Dies berichtet die Polizei.

 

Auf der Weiherstraße übersah ein 77-jähriger BMW-Fahrer demnach einen Radfahrer, als er gegen 10.15 Uhr aus einer Tiefgarageneinfahrt auf die Straße einfuhr.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der 35-jährige Radler Verletzungen zu. Er wurde von einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Der genaue Hergang des Unfalls wird derzeit von der Polizei untersucht.

 