In Tiefgarage übersehen: Radfahrer bei Unfall in Villingen verletzt

In Villingen-Schwenningen hat ein 77-jähriger Autofahrer beim Ausfahren aus einer Tiefgarage einen Radfahrer übersehen. Dieser erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.
Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch in Villingen-Schwenningen ereignet. Dies berichtet die Polizei.
Auf der Weiherstraße übersah ein 77-jähriger BMW-Fahrer demnach einen Radfahrer, als er gegen 10.15 Uhr aus einer Tiefgarageneinfahrt auf die Straße einfuhr.
Bei dem Zusammenstoß zog sich der 35-jährige Radler Verletzungen zu. Er wurde von einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.
Der genaue Hergang des Unfalls wird derzeit von der Polizei untersucht.