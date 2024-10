1 Die Polizei sucht nach einem Kriminellen, der in Albstadt sein Unwesen treibt. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Ein bislang unbekannter Täter hat in den vergangenen Wochen im Raum Albstadt mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.









In Tailfingen und Ebingen hat in den vergangenen Wochen vermutlich ein und derselbe Kriminelle sein Unwesen getrieben. Dies geb die Polizei am Freitag in einer Mitteilung bekannt.