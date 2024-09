Einen „Tag voller spannender Erlebnisse“ verspricht der Verein Neckar-Erlebnis-Tal an diesem Sonntag. Insgesamt 24 Aktionen kann man in Sulz, Horb, Starzach und Rottenburg erleben.

Der Neckar-Erlebnis-Tag will ein abwechslungsreiches und spannendes Programm für alle Altersgruppen bieten.

Die Besucher ein absolutes Highlight: eine Erlebnis-Tour mit der historischen Dampf- und Diesellok der Eisenbahnfreunde Zollernbahn. Der historische Zug wird am mehrmals zwischen Sulz und Rottenburg am Neckar pendeln „und bietet damit eine wunderbare Gelegenheit, das malerische Tal in seiner ganzen Vielfalt zu erleben“.

Egal ob mit dem Zug, dem Fahrrad oder zu Fuß – der Tag kann ganz nach individuellen Wünschen gestaltet werden. Mit einer Vielzahl von Aktivitäten und Erlebnissen entlang der Strecke sei für jeden Geschmack und jede Altersgruppe etwas dabei. Von Wander- und Radtouren über kulturelle Veranstaltungen bis hin zu spannenden Stadterkundungen bietet der „NeckarErlebnisTag“ ein abwechslungsreiches Programm. Beispiele: Historische Führungen in Horb und Rottenburg, Museen und besondere Führungen, Musikcocktail in Horb oder auch Action wie Kanu, Lasertag oder Golf auf der Weitenburg. Und das ist nur ein kleiner Auszug.

Höhepunkte des Programms

Der Verein stellt das Programm folgendermaßen vor:

„Ausflugs-Erlebnis: Faszinierende Ausstellungen und ein abwechslungsreiches Programm in der Halle 16 in Sulz am Neckar sowie das charmante Mäsklemuseum in Starzach-Bierlingen laden dazu ein, entdeckt zu werden.

Stadt-Erlebnis: In Rottenburg an Neckar bietet sich die einmalige Gelegenheit, die Stadt bei einer Begehung des Kalkweiler Torturms aus der Vogelperspektive zu erkunden.

Rad-Erlebnis: Eine geführte E-Bike-Tour mit Start in Horb a. N.ckar bietet sportlichen Genuss auf zwei Rädern.

Wander-Erlebnis: In Horb am Neckar können die Teilnehmer bei einem Wildpflanzenspaziergang in die faszinierende Welt der heimischen Flora eintauchen oder bei einer geführten Wanderung mit dem Schwarzwaldverein die malerische Schönheit des Neckartals entdecken.

Kultur-Erlebnis: Vielfältige kulturelle Highlights wie Ausstellungen, Musikveranstaltungen und mehr erwarten die Besucherinnen und Besucher im gesamten NeckarErlebnisTal.

Kinder-Erlebnis: Eine Kinder-Kreativwerkstatt zum Thema „Rund um den Neckar“ in Rottenburg bietet den kleinen Gästen eine unterhaltsame Möglichkeit, sich kreativ auszuleben.

Natur-Erlebnis: Der Fluss Neckar wird auf lebendige Weise erlebbar, sei es bei idyllischen Stocherkahnfahrten in Horb am Neckar oder spannenden Kanutouren in Rottenburg am Neckar.“

Die Programmübersicht im Internet

Weitere Informationen und eine Programmübersicht zum „NeckarErlebnisTag“ 2024 sowie alle Details zur Ticketbuchung und Fahrplan für die Dampf- & Diesellokfahrt findet man auf: www.neckarerlebnistal.de und in beigefügtem Flyer.

Der Veranstalter schreibt: „Bitte beachten Sie, dass wetterbedingte Programmänderungen möglich sind.“

Das ist das Neckar-Erlebnis-Tal

Der Neckar-Erlebnis-Tal e. V. ist ein Zusammenschluss der Mitgliedskommunen Sulz am Neckar, Horb am Neckar, Eutingen im Gäu, Starzach und Rottenburg am Neckar. Das Ziel des Vereins ist es, die Schönheit und Vielfalt des NeckarErlebnisTals erlebbar zu machen. Der NeckarErlebnisTag ist ein Höhepunkt im Jahreskalender des Vereins und lädt dazu ein, die Region auf einzigartige Weise zu erkunden.