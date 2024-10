Am Mittwoch sind gleich zwei Wohnhäuser, eines in Sulgen und eines in Waldmössingen, Ziel von Einbrechern geworden. Die Diebe entwendeten Bargeld sowie eine Münzsammlung. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Der erste Einbruch am Mittwoch fand in Sulgen statt. Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich zwischen 10.30 und 16.45 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus im Rosenweg, teilt die Polizei.

Dafür hebelte der Unbekannte die Terrassentür des Hauses auf und gelangte in das Gebäude, wo er Bargeld erbeutete.

Lesen Sie auch

In Waldmössingen wurde laut Polizei zwischen 17.45 und 20.30 Uhr in ein Haus in der Schuhhäuslestraße eingebrochen.

Auch hier gelang es einem noch unbekannten Täter sich gewaltsam über ein Kellerfenster Zutritt zu verschaffen. Im Wohnhaus stahl er eine Münzsammlung im Wert von einem mittleren dreistelligen Betrag.

Unsere Empfehlung für Sie Einbruch in Seedorf Am helllichten Tag? Einbruch im Holunderweg In Seedorf im Holunderweg wurde am Mittwoch in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Ob es sich bei den beiden Einbrüchen um denselben Täter handelt, wird in den beiden Polizeimeldungen nicht erwähnt. Das Polizeirevier Schramberg bittet jedoch in beiden Fällen, dass sich Zeugen unter der 07442/2 70 10 melden. Besonders, wer in den Zeiträumen Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf die Identität der Diebe hat

Tipps der Polizei

"Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen“, teilt die Polizei mit. Termine können beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 0741/4 77 19 01 vereinbart werden