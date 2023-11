Toter und Verletzte in Crépol: Blutiger Überfall auf Dorffest schockt ganz Frankreich

1 Bei einem Trauerzug für den getöteten 16-Jährigen tragen Leute ein Banner mit der Aufschrift „Thomas in unseren Herzen für immer, wir lieben dich“. Foto: AFP/Olivier Chassignole

Frankreich ist nach einem blutigen Überfall auf eine ländliche Party entsetzt. Rechte Kreise haben als Ursache einen „Rassismus gegen Weiße“ ausgemacht. Die Premierministerin warnt vor politischer Vereinnahmung.









Es war wie in einem schlechten Wildwestfilm. In dem Dorf Crépol nordöstlich der Stadt Valence waren am vergangenen Samstagabend an einem Dorffest 350 Jugendliche am Tanzen und Feiern, als eine Gruppe Unbekannter im Alter um die zwanzig angriff. Unklar ist bis heute, ob sie von außen kamen und vergeblich Einlass begehrt hatten, zumal der Discjockey zu dem Zeitpunkt seine Anlage bereits abbaute.