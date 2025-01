In Stuttgart: Der Europa-Park stellt sich auf der Tourismusmesse CMT vor

1 Nicolas Mack (von links), Thomas Mack, geschäftsführender Gesellschafter Europa-Park, Staatssekretär Patrick Rapp und Moderator Tobias Klöpf auf der Messe. Foto: Europa-Park

Auf der weltgrößten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, der Caravan, Motor und Touristik (CMT) in Stuttgart ist auch der Europa-Park vertreten. Die 17 europäischen Themenbereiche des Europa-Park, die Wasserwelt Rulantica aber auch die sechs parkeigenen Hotels werden dem Messepublikum noch bis zum 26. Januar präsentiert, so der Freizeitpark in einer Mitteilung. Die Neuheiten der Europa-Park-Jubiläumssaison 2025 werden ebenfalls auf der Stuttgarter Messe vorgestellt.