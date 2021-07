2 Foto: Die Richthofenstraße wird in den kommenden Jahren aufgrund der beiden neuen Quartiere deutlich an Bedeutung gewinnen. Foto: Schwarzwälder Bote

Verkehr | Im Zuge der neuen Villinger Quartiere muss die Stadt viel Geld in die Hand nehmen

Mit einer deutlichen Zunahme an Verkehr rechnet die Stadtverwaltung für die Richthofenstraße. Mit einem millionenschweren Paket sollen der Abschnitt und angrenzende Straßen fit gemacht werden für die Zukunft.

Villingen-Schwenningen. Auf der einen Seite der Obere Brühl mit geplanten 680 Wohneinheiten sowie Teile der Stadtverwaltung, auf der anderen Seite das Lyautey-Areal und das ehemalige Saba-Gelände mit insgesamt 800 Wohneinheiten: Im Nordwesten Villingens findet derzeit ein großer Wandel statt, der sich auch verkehrstechnisch niederschlagen wird.

Die Stadt muss deshalb viel Geld in die Hand nehmen, um den Verkehrsbereich zukunftsfähig zu gestalten und darüber hinaus auch den Untergrund mitsamt der Kanäle. In einer Vorlage für den Gemeinderat wird deutlich, welche Maßnahmen notwendig sind.

Ausgangssituation

Die Stadtverwaltung möchte in der Richthofenstraße – mit Blick auf das Mobilitätskonzept des Oberen Brühls – insbesondere die Radinfrastruktur ausbauen. Darüber hinaus sollen alternative Mobilitätsangebote gefördert werden. Grundsätzlich soll das neue Quartier über die Richthofenstraße erschlossen werden.

So ist geplant, eine vorgesehene Hochgarage (für Anwohner, Mitarbeiter und Besucher) sowie Lieferverkehr, Rettungsdienste und Müllabfuhr über die Planstraße in Richtung der Waldstraße anzubinden, die wiederum über die Richthofenstraße erreichbar ist. Auch sollten die so genannten Mobilitätsstationen ebenfalls über die Richthofenstraße erreichbar sein. Dabei handelt es sich um Stellplätze für Carsharing-Fahrzeuge, E- Lastenräder und E-Bikes sowie eine ÖPNV-Haltestelle.

Die zusätzliche Belastung für die Richthofenstraße im Zuge der fast 1500 neue Wohneinheiten im gesamten Gebiet erklärt sich damit von selbst: Planer rechnen deshalb damit, dass deshalb die Kreuzung zur Kirnacher Straße ihre Kapazitätsgrenze bis in knapp zehn Jahren erreichen wird.

Angedacht ist bislang, dort ein Kreisverkehr zu installieren. Dies soll jedoch erst im Zuge der Fertigstellung der Quartiere entschieden werden, weswegen die Kreuzung nach den Kanalarbeiten vorerst nur provisorisch verschlossen werden soll.

Es gibt jedoch noch eine weitere Baustelle: Die Brücke in der Richthofenstraße ist ebenfalls sanierungsbedürftig und muss nun in Angriff genommen werden.

Was gemacht werden soll

Der Blick in den Untergrund macht deutlich: Der Mischwasserkanal in der Richthofenstraße ist dringend sanierungsbedürftig. Grundsätzlich soll die Entwässerungen im gesamten Bereich überplant werden.

Aufgrund der Kanalarbeiten, der Umsetzung des Mobilitätsrahmenplans, der Knotenpunktumgestaltungen und Zufahrten in das neue Quartier Oberer Brühl, sowie der Brückensanierung bietet sich aus Sicht der Stadtverwaltung ein grundhafter Vollausbau der Richthofenstraße (von der Brücke Brigach bis Lorettostraße) sowie der Kirnacher Straße (Scheffelstraße bis Christel-Pache-Straße) an.

Im Zuge dessen soll die Richthofenstraße verengt werden, um links und rechts Platz für einen Radweg zu haben. Unklar ist dabei zunächst, ob weiterhin die in jüngerer Vergangenheit eingerichteten Parkplätze bestehen bleiben werden. Eine Priorität liegt laut Verwaltung auf der Erreichbarkeit der Einkaufsmöglichkeiten mit dem Fahrrad. Demnach soll geprüft werden, ob die Radwege in Richtung Dattenbergstraße sowie bis zum Knotenpunkt Sebastian-Kneipp-Straße verlängert werden können. In der Kirnacher Straße sollen zudem alle Knotenpunkte und Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden.

Die Kosten

Auf die Stadt kommt in diesem Zusammenhang einiges an Kosten zu. Ersten Schätzungen zufolge werden für die gesamten Maßnahmen in der Richthofenstraße, inklusive Kanalisation, Brückensanierung und der notwendigen Honorarkosten für die Planung, fast 4,5 Millionen Euro benötigt. Gemeinsam mit dem Kosten in der Kirnacher Straße (2,4 Millionen Euro) liegen die Kosten voraussichtlich bei fast sieben Millionen Euro.