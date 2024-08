In Stammheim und bei Ruine Waldeck: Polizei sucht mit Hubschraubern nach 76-Jährigem und zwei Kindern

1 Mit Polizeihubschraubern suchte die Polizei am Donnerstag im Raum Calw nach Vermissten. Foto: Wolfram Kastl/dpa

Mit zwei Polizeihubschraubern und zehn Streifenwagen suchten Einsatzkräfte am Donnerstag bis zum frühen Abend bei der Ruine Waldeck und in Stammheim nach vermissten Personen. Die Fälle ereigneten sich beinahe zeitgleich. Einen Zusammenhang gab es allerdings nicht.









Polizeiautos auf der Straße sind an sich nichts Seltsames. Es sei denn, es handelt sich um mehrere Fahrzeuge, die in kurzem Abstand hintereinander in dieselbe Richtung fahren. So geschehen am Donnerstagabend auf der Stuttgarter Straße in Calw.