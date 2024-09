Auto wird in Freiburg in Brand gesetzt

In St. Märgen gestohlen

1 Die Feuerwehr musste ein brennendes Auto in Freiburg löschen. (Symbolfoto) Foto: Daniel Vogl/dpa

Ein Auto wurde in St. Märgen mutmaßlich gestohlen und anschließend auf einem Parkplatz in Freiburg in Brand gesetzt.









Link kopiert



Unbekannte sollen in der Nacht auf Donnerstag, 29. August, ein Auto entwendet haben, welches auf dem Parkplatz eines Anwesens in der Löwenstraße in St. Märgen verschlossen abgestellt war.