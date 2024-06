1 Auf die Plätze, fertig, los! Auf viele Teilnehmer hoffen die Organisatoren des Stadtfestlaufs. (Archivfoto) Foto: Stephan Hübner

Es wird wieder sportlich am Samstag des Stadtfest-Wochenendes: Zum mittlerweile zwölften Mal findet der Stadtfestlauf statt. Größere Änderungen gibt es nicht. Doch mit einem kleinen Kniff wollen die Veranstalter übereifrigen Eltern Einhalt gebieten.









Link kopiert



Alt und Jung soll der zwölfte St. Georgener Stadtfestlauf am Samstag, 6. Juli, in Bewegung bringen – mit insgesamt sieben verschiedenen Läufen die Veranstaltung wartet einmal mehr mit einem Programm auf, bei dem jeder mitmachen kann. Immer mal wieder habe man in den Vorjahren Verbesserungsvorschläge eingebracht, sagen Gerhard Mengesdorf und Hansjörg Staiger vom Turnverein und von dessen Förderverein. In diesem Jahr bleibe alles beim Alten – zumindest größtenteils.