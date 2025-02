In Silvesternacht: Bürger beschwert sich über Böllerei in Hechinger Altstadt

1 In der Hechinger Altstadt soll in der jüngsten Silvesternacht ausgiebig geböllert worden sein – trotz Verbot. (Symbolfoto) Foto: Stock.Adobe.com/Pixabay

Dass an Silvester in der historischen Altstadt nicht geböllert werden darf, ist eigentlich keine Neuigkeit. Das Verbot wurde jüngst zum Jahreswechsel aber missachtet. Ein Anwohner forderte die Verwaltung in der Bürgerfragestunde daher zum Handeln auf.









Die Szenen, die sich in der jüngsten Silvesternacht in der Hechinger Innenstadt abgespielt haben, hat ein Anwohner mit Fotos dokumentiert – und ist daher am Dienstagabend in der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzung vorstellig geworden. Es sei viel geböllert worden, obwohl ein Feuerwerksverbot gelte, tat der Altstadtbewohner seinen Unmut kund. Dazu: „Ich habe niemanden gesehen, der das Böllerverbot kontrolliert.“ Ohne Kontrollen verkomme das Verbot zum „Papiertiger“, führte der Anwohner seine Kritik aus.