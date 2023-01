1 Anke und Wolfgang Fehrenbach in ihrer Gaststätte, deren Geschichte Ende Januar enden wird. Foto: Dach

Im "Schwert" im Litschental in Seelbach werden seit mehr als 200 Jahren Gäste bewirtet, doch bald schließt das traditionsreiche Gasthaus für immer. Die Wirtsleute Wolfgang und Anke Fehrenbach haben unserer Redaktion die Gründe genannt.















Link kopiert

Seelbach - "Wir haben unsere Gaststätte immer mit viel Herzblut betrieben", erzählen Wolfgang und Anke Fehrenbach. Doch nun sei es an der Zeit, kürzerzutreten, so die sympathischen Wirtsleute, die 64 und 65 Jahre alt sind. "Wir möchten von unserem Ruhestand auch noch was haben", sagen sie. Außerdem würden die ständig steigenden Anforderungen und Auflagen an die Gastronomie für immer mehr Belastungen sorgen. Ihre beiden erwachsenen Kinder seien beruflich anderweitig fest eingebunden und würden die Gaststätte daher nicht fortführen.

Wirtsleute wollen mehr Zeit für sich selbst haben

Wolfgang Fehrenbach lernte Koch im Gasthaus "Adler" in Lahr-Dinglingen. Danach arbeitete er am Bodensee, in der Nähe von Freudenstadt und im bekannten Gasthaus "Traube" in Tonbach. Anke Fehrenbach, geboren in Eddelak nördlich von Hamburg, wuchs in Lahr auf, hier lernte sie Wolfgang Fehrenbach kennen.

Sie sei eine "Quereinsteigerin" gewesen, erzählt sie schmunzelnd, doch sie habe sich schnell in die Gastronomie eingearbeitet. Ihr Mann Wolfgang sei für die Küche zuständig und sie für den Service, die Theke sowie die Buchhaltung. Auch um die Gästezimmer und die Wäsche kümmert sie sich bis heute.

Für beide seien Vierzehn- bis Sechzehn-Stunden-Tage zwar normal, aber auch sehr herausfordernd. Ebenso herausfordernd sei die Pandemie gewesen. In dieser schwierigen Zeit habe man erfolgreich auf "Essen außer Haus" umgestellt. Das habe gut geklappt, ihr Konzept während habe funktioniert, was aber dazu geführt habe, dass sie die vom Staat erhaltene Corona-Unterstützung wieder komplett zurückzahlen mussten. Außerdem habe sich das Küchenpersonal in dieser Zeit weitgehend anderweitig Arbeit gesucht, bedauern die Eheleute. Das Servicepersonal sei ihnen aber treu geblieben, freuen sie sich.

Es war nicht leicht, genug Personal zu finden

In all den Jahren sei es oft schwierig gewesen, genügend Personal zu gewinnen. Momentan seien noch eine festangestellte Kraft sowie rund zehn Aushilfskräfte im "Schwert" beschäftigt. Diese würden sich nun bald andere Tätigkeiten suchen, zum Teil der Gastronomie aber auch den Rücken kehren aufgrund der erschwerten Arbeitsbedingungen.

Längst habe es sich herumgesprochen, dass ihr Traditionslokal bald schließen werde, bestätigten beide. Ihre Gäste seien sehr traurig darüber, denn ihre badische Küche sowie ihre Gastfreundlichkeit seien über viele Jahrzehnte immer sehr beliebt gewesen. Auch ihnen falle das Aufhören schwer, jedoch werden sie voraussichtlich Ende Januar die Gasthaustür "mit einem weinenden und einem lachenden Auge" abschließen.

Zuvor soll es am 14. und 15. Januar aber noch ein Abschiedsbuffet geben, denn geschlossen werde erst, wenn die Speisekammer auch leer sei, bemerkt Wolfgang Fehrenbach augenzwinkernd.

"Wir freuen uns auf ein Privatleben, das wir so nie gehabt haben. Bisher hat die Arbeit in unserem Wirtshaus ungefähr 95 Prozent unserer gemeinsam verbrachten Zeit ausgemacht." Das Paar plant, bald mit dem Wohnmobil um die iberische Halbinsel zu reisen, auch Griechenland wollen sie erkunden. Abschließend betonten die Fehrenbachs: "Unser besonderer Dank gilt den Gästen, unserer Familie, Freunden und Bekannten, den Lieferanten und vor allem unserem Personal, das uns noch bis zur endgültigen Schließung unterstützen möchte".

Seinen Name hat das Traditionsgasthaus "Schwert" im Litschental durch die "Hammerschmiede" nebenan, die seit 1280 besteht und seit mehr als 400 Jahren im Besitz der Famile Fehrenbach ist. Nach der Schließung des Gasthauses sollen Führungen in der "Hammerschmiede" weiter möglich sein. Zurzeit ruhen die Führungen aber, da noch Sicherheitsprüfungen der Statik anstehen. Platzreservierungen für das Abschiedsbuffet des "Schwert" am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Januar, sind unter 07823/2270 möglich.