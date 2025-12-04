In Schwenningen zu Gast: Beim VfB Bösingen feiert ein später Neuzugang sein Debüt

Im letzten Spiel des Jahres muss der VfB Bösingen zum Bezirksrivalen BSV 07 Schwenningen. Erstmals ist Neuzugang Lucien Teclaw mit dabei.
BSV 07 Schwenningen – VfB Bösingen (Samstag, 14 Uhr, Hinspiel: 4:3). Mit einem Bezirksderby geht die Landesliga 3 in eine letzte spannende Runde vor der Winterpause. Und für beide Mannschaften ist die Begegnung richtungsweisend. Die Gäste wollen Revanche nehmen für eine mehr als bittere 3:4-Hinspiel-Niederlage, als der VfB eine 1:0- und 2:1-Führung damals binnen zehn Minuten verspielte.