In Schwenningen zu Gast: Beim VfB Bösingen feiert ein später Neuzugang sein Debüt

Im letzten Spiel des Jahres muss der VfB Bösingen zum Bezirksrivalen BSV 07 Schwenningen. Erstmals ist Neuzugang Lucien Teclaw mit dabei.

BSV 07 Schwenningen – VfB Bösingen (Samstag, 14 Uhr, Hinspiel: 4:3). Mit einem Bezirksderby geht die Landesliga 3 in eine letzte spannende Runde vor der Winterpause. Und für beide Mannschaften ist die Begegnung richtungsweisend. Die Gäste wollen Revanche nehmen für eine mehr als bittere 3:4-Hinspiel-Niederlage, als der VfB eine 1:0- und 2:1-Führung damals binnen zehn Minuten verspielte.

Mit dem 21-jährigen Lucien Teclaw, der aus Nordrhein-Westfalen in den Schwarzwald gezogen ist, haben die Bösinger noch einen Neuzugang. Teclaw spielte zuletzt in der Nähe Unna/Hamm bei der SG Bockum-Hövel.

Der Hintergrund für die aktuelle Wichtigkeit ist indes: Schwenningen steckt in einer sportlichen Talsohle und droht im Frühjahr mit in den Abstiegskampf gezogen zu werden. Trainer Jago Maric vernahm seit dem 4:1 am 4. Oktober über zwei Monate einen schleichenden Krisenmodus. Sechs Begegnungen hintereinander haben die Neckarstädter nicht mehr gewinnen können. Zuletzt gegen Tuttlingen (0:1), Freudenstadt (1:2), Reutlingen (1:1), Empfingen (1:1), Pfullingen (1:2) sowie Zimmern (0:3) gab es nur noch vier eigene Treffer zu den mageren zwei Pünktchen.

Die Folge: Der BSV wurde in der Tabelle vom vorderen Drittel abgehängt und in der Tabelle auf den elften Platz durchgereicht. Mit 18 Punkten und 23:23-Toren ist man nur drei Punkte vom ersten Abstiegsplatz entfernt. Bei einer Niederlage droht sogar der Absturz auf den Relegationsrang. Und dort möchte Maric auf keinen Fall überwintern.

Auf Bösinger Seite ist nach beiden Seiten alles möglich. „Wenn wir in Schwenningen drei Punkte mitnehmen könnten, würden wir bei einem Spiel weniger den Anschluss zu Platz drei und vier halten“, weiß Trainer Peter Leopold. „Grundsätzlich schätze ich den BSV bei seinem Spielermaterial sehr stark ein. Ich denke, dass der BSV die Qualität hat jeden Gegner zu schlagen.“ Beim BSV werden unter anderem Fabio und Mauro Chiurazzi fehlen.

In der letzten Saison gelang ein 3:0-Sieg in der Neckarstadt. Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage in Nehren strebt der VfB-Trainer im letzten Spiel des Jahres nochmals drei Punkte an, um das Punktekonto (31) aufzustocken. Nur bei einem Dreier bleiben die Bösinger auf Schlagdistanz zu den Top fünf.

Nachdem es in dieser Woche mildere Temperaturen und etwas Regen gab, dürfte der Kunstrasen hinter dem Stadion bespielbar sein. Bösingen kann personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Ben Fischer, Benedikt Bantle, Julian Schneider sind im Urlaub. Jannik Botzenhart hat eine Magen-Darm-Grippe. Bei Flavio Ippolito (Sprunggelenk) steht ebenfalls hinter seinem Einsatz steht ein dickes Fragezeichen. Benedikt Jochem (Knieprobleme) fällt schon eine Weile aus. Dafür kommt Leon Schlosser nochmals zurück.