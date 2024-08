In Schwenningen erwischt: Was macht ein Fuchs mitten in der Stadt?

Sie wiegen etwas mehr als eine ausgewachsene Hauskatze, sind rot, flink, gelten in Märchen als schlau und sind putzig anzusehen: Füchse. In Schwenningen wurde kürzlich wieder einer gesichtet, der sich pudelwohl zu fühlen scheint. Doch benötigen die Wildtiere mitten in der Stadt menschliche Hilfe? Oder sind sie gar gefährlich?