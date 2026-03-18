In Schweizer Skigebiet: Gondel stürzt schneebedeckten Hang hinab

Ein Video soll zeigen, wie eine Gondel einen schneebedeckten Hang hinabstürzt. Was bisher über den Vorfall im abgelegenen Skigebiet bekannt ist.
In Schweizer Skigebiet Engelberg ist eine Gondel abgestürzt. Das bestätigte Fabian Appenzeller, Sprecher der Titlisbahnen. Ob Personen dabei zu Schaden gekommen sind, konnte er zunächst nicht sagen. Die Polizei des Kantons Nidwalden bestätigte einen Unfall, ohne Einzelheiten zu nennen. Das Gebiet sei abgelegen, hieß es, man müsse sich einen Überblick verschaffen.