In Schweizer Skigebiet: Gondel stürzt schneebedeckten Hang hinab

Ein Video soll zeigen, wie eine Gondel einen schneebedeckten Hang hinabstürzt. Was bisher über den Vorfall im abgelegenen Skigebiet bekannt ist.

In Schweizer Skigebiet Engelberg ist eine Gondel abgestürzt. Das bestätigte Fabian Appenzeller, Sprecher der Titlisbahnen. Ob Personen dabei zu Schaden gekommen sind, konnte er zunächst nicht sagen. Die Polizei des Kantons Nidwalden bestätigte einen Unfall, ohne Einzelheiten zu nennen. Das Gebiet sei abgelegen, hieß es, man müsse sich einen Überblick verschaffen.

Nach einem Bericht der Zeitung „Blick“, die zuerst über das Unglück informierte, war es in dem Unglücksgebiet auf etwa 2.000 Metern Höhe sehr windig. Betroffen war nach dem Blick-Bericht die Gondelbahn Titlis Xpress Trübsee-Stand. Auf dieser Strecke verkehren nach Informationen auf der Webseite des Skigebiets Gondeln, die jeweils acht Personen befördern können.

Video mit abstürzender Gondel

Die Zeitung zeigte auf ihrer Webseite das Video eines Lesers. Darauf ist offenbar eine Gondel zu sehen, die einen schneebedeckten Hang hinabstürzt. Das Video ließ sich unabhängig nicht sofort verifizieren.

Die Verbindung Xpress Trübsee-Stand bringt Gäste zu Skipisten auf eine Höhe von rund 2.400 Metern. Die Bahn ist knapp 1.900 Meter lang. Das Skigebiet Engelberg liegt südlich des Vierwaldstättersees. Von Basel aus sind es gut 130 Kilometer Richtung Südosten.