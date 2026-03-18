In Schweizer Skigebiet: Gondel stürzt schneebedeckten Hang hinab – eine Tote

Eine abgestürzte Gondel, starke Windböen und ein dramatisches Video: Was bisher zum Unfall im größten Skigebiet der Zentralschweiz bekannt ist.

Beim Absturz einer Gondel in einem Skigebiet in der Schweiz ist eine Frau ums Leben gekommen. Die Kabine hatte sich offenbar bei starkem Wind vom Seil gelöst, war abgestürzt, einen schneebedeckten Hang hinabgerutscht und hatte sich dabei mehrmals überschlagen, ehe sie an einem Strauch zum Stillstand kam. Den Unfall filmte jemand und stellte das dramatische Video der Zeitung „Blick“ zur Verfügung.

In der für acht Personen zugelassenen Gondel habe sich nur eine 61-Jährige aus der Region befunden, berichtete die Kantonspolizei Nidwalden. Zur Unfallursache äußerte sie sich zunächst nicht. „Die Umstände, die zum Unglück geführt haben, sind zurzeit noch unklar“, teilte die Polizei am frühen Abend mit. „Die Ermittlungen dazu sind unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Nidwalden aufgenommen worden.“

Unglück auf 2.000 Metern Höhe

Das Unglück passierte auf rund 2.000 Metern Höhe, was den Zugang für Rettung und Polizei erschwerte. Unter anderem war ein Rettungshubschrauber der Schweizer Rettungsflugwacht Rega im Einsatz.

Betroffen war die Gondelbahn Titlis Xpress Engelberg-Stand im größten Skigebiet der Zentralschweiz, Engelberg-Titlis südlich des Vierwaldstättersees. Das Unglück passierte kurz nach der Mittelstation Trübsee, wie der Polizeisprecher sagte. Die Gondeln transportieren Wintersportler auf rund 2.400 Meter Höhe.

Es gab eine Windwarnung

Die Beamten waren um kurz nach 11.00 Uhr alarmiert worden. Zwischen 100 und 200 Personen waren in anderen Gondeln auf der Strecke unterwegs. Sie sind bis zum Nachmittag in Sicherheit gebracht worden, wie Norbert Patt, CEO der Titlis Bergbahnen, sagte. Am Nachmittag waren die Gondelbahn und mehrere weitere laut Webseite des Skigebiets wegen starker Winde geschlossen.

Der Wetterdienst Meteoschweiz zeigte auf seine Webseite für Engelberg Sonnensein und Temperaturen von rund 8 Grad am Mittag. Dazu gab es eine Windwarnung, mit „Windspitzen in exponierten Lagen oberhalb von 1.800 Metern“ von bis zu 130 Kilometern in der Stunde.

Schweiz Tourismus zählt die Region am höchsten Berg der Zentralschweiz, dem Titlis, zu den beliebtesten Skigebieten der Schweiz, neben etwa Zermatt, Davos, St. Moritz und anderen. Sie gilt als schneesicher von Oktober bis Mai und bietet unter anderem eine Talabfahrt mit 2.000 Höhenmetern. Das Gebiet liegt gut 130 Kilometer südöstlich von Basel. Vom Flughafen Zürich ist es in eineinhalb Stunden zu erreichen.